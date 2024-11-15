Певец Шарлот* показал в суде записку с извинениями и нарисованным флагом России

Певец Шарлот* (внесен в список экстремистов и террористов в России) показал в суде записку с извинениями и нарисованным флагом России. Об этом сообщает ТАСС.

В самарском суде продолжатся рассмотрения дела певца Шарлота*, которого обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса. Во время последнего заседания суд допрашивал свидетеля — брата музыканта Виталия Шарлота. Он рассказал, что певец не боялся возвращаться, хотя и понимал, что может быть привлечен к ответственности.

После окончания заседания Шарлот* через клетку, где он находился, показал записку с рисунком флага России.

«Примите искренние извинения. Я осознал свои ошибки и мечтаю приносить пользу своей стране. С любовью, Эдуард», — написал он.

Следующее заседание по делу музыканта состоится 22 ноября. На нем планируют допросить представителя епархии Русской Православной церкви.

Ранее мы писали о том, что Шарлот* получил прощение от РПЦ.

*внесен в список экстремистов и террористов в России