«Это является интерпретацией»: сжегший свой паспорт Шарлот* заявил, что получил прощение Церкви

Певец Эдуард Шарлот* (внесен в список экстремистов и террористов в России) в ходе заседания суда сообщил, что получил прощение Церкви после своего видеоролика с покаянием.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, 25-летний артист попросил учесть этот факт при рассмотрении дела об оскорблении верующих. Напомним, Шарлот прибил фото патриарха и крест к дереву.

«Я действительно присутствую на тех видеороликах, но это является интерпретацией. Я уверен в том, что вы можете правильно интерпретировать эти правонарушения. По статье 282, часть вторая, буква «а» вину свою не признаю, не признавал и никогда не признаю», — сказал Эдуард* на первом рассмотрении дела по существу.

Как отмечает канал, данная статья - «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет», предусматривает наказание до шести лет колонии.

Также Шарлота* обвиняют в уничтожении документа – он на камеру сжег свой российский паспорт, и реабилитации нацизма.

Ранее исполнитель хита «Щека к щеке» объявил голодовку в СИЗО из-за неработающего радио, однако на следующий день завершил ее, когда на завтрак принесли кашу.

*Внесен в список экстремистов и террористов в Росси