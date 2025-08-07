Очевидцы сняли спарринг между Лепсом и SHAMAN в пробке на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

В Сети появились кадры с Крымского моста. Как рассказали журналисты, когда на автодороге образовалась пробка, в ней заметили Григория Лепса и Ярослава Дронова (SHAMAN). Судя по кадрам, музыканты устроили между собой шуточный спарринг, выйдя из машин.

Певцов окружили водители других автомобилей, которые наблюдали за происходящим.

Напомним, Ярослав Дронов на днях выступал в Крыму на фестивале «Таврида.Арт», а у Григория Лепса 6 августа был сольный концерт в Ялте.

