Певец SHAMAN высказался об артистах, которые уехали из России. Об этом сообщает aif.ru.

14 мая SHAMAN получил премию от Министерства обороны за «достижения в области культуры». Музыкант признался, что доволен наградой.

«Это ещё одно доказательство, что я как музыкант делаю своё дело с полной отдачей и нахожусь своём месте. Только так я буду работать и дальше», — заявил он.

Журналисты попросили Ярослава Дронова поделиться мнением об уехавших из России коллегах по сцене. Он рассказал, что никого не осуждает за принятое решение.

«Мнение на самом деле простое, ведь у каждого человека свой путь. И каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я — выбрал остаться», — признался он.

Артист также рассказал о новой песне «Черный ворон», которая вышла совсем недавно.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN снялся с мальчиком, который мыл машины для покупки билета на его концерт.