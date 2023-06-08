13 миллионов за Шнурова, девять – за SHAMAN: сколько стоит позвать звезд на корпоратив

Стал известен список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса на сегодняшний день. Солист группы «Ленинград» на самом верху. Об этом сообщается на сайте kp.ru со ссылкой на анонимный источник.

Первое место – Сергей Шнуров и «Ленинград»: 150 тысяч евро (около 13,1 млн руб). По словам сотрудника известного букингового агентства, музыкант неплохо себя чувствует на многочисленных заказниках. Ему нужно кормить семью: у него двое маленьких детей и супруга, которая привыкла вести роскошную жизнь. Напомним, что рокер женат на дочери металлурга-миллиардера из Екатеринбурга Ольге Абрамовой.

Второе место – SHAMAN: 100 тысяч евро (около 8,8 млн руб). Эксперт утверждает, что исполнитель печется о своей репутации и конфиденциальности, поэтому ему подходят не все корпоративы. Он с удовольствием выступит на празднике какого-нибудь крупного бизнеса, где соберутся серьезные мужчины.

Третье место – Гарик Сукачев: 100 тысяч евро (около 8,8 млн руб). По словам эксперта, Сукачева любят «серьезные дядьки». Но сотрудник отмечает, что в последнее время музыкант почти не принимает заказы.

«Что-то со здоровьем», – отметил он.

Четвертое место – Филипп Киркоров: 90 тысяч евро (около 7,9 млн руб). Эксперт утверждает, что Филиппа приглашают самые статусные заказчики. И поп-король все делает по высшему разряду.

Пятое место – Николай Басков: 80 тысяч евро (около 7 млн руб).

«Король корпоративов. И, кстати, он не только поет, но и прекрасно ведет мероприятия. Гонорар отрабатывает на все сто процентов», – подчеркнул эксперт.

Шестое место – Иван Ургант: 75 тысяч евро (около 6,6 млн руб). Эксперт рассказал, что Урганта приглашают в основном на интеллектуальные мероприятия. И это несмотря на то, что вокруг него ходят негативные слухи, а на телеканалах он перестал появляться.

Седьмое место – Дмитрий Нагиев: 60 тысяч евро (около 5,3 млн руб). В одно время телеведущий пропал из поля зрения поклонников. Инсайдер говорит, что заказов у него не так много. Но Дмитрия рассматривают как ведущего.

Восьмое место – Анна Asti: 50 тысяч евро (около 4,4 млн руб).

«Сегодня у певицы пик популярности - ее хотят все, и она с удовольствием соглашается на корпоративы, правда, подняла ценник», – рассказал эксперт.

Девятое место – Леонид Агутин: 40 тысяч евро (около 3,5 млн руб). По мнению источника, Агутин всегда востребован.

Десятое место – Jony: 25 тысяч евро (около 2,2 млн руб).

«Тоже на подъеме – жутко модный певец, которого хотят и блогеры, и взрослая публика», – заключил эксперт. Он добавил, что у артиста – шикарный голос.

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