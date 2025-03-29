Певец SHAMAN раскрыл свою главную мечту: подробности

33-летний певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) постоянно собирает полные стадионы. У артиста множество фанатов, которые без ума от него. Однако Ярослав признается, что порой ему очень хочется побыть в одиночестве.

Заслуженный артист рассказал, что его главная мечта — пройтись в одиночестве по улицам своего города Новомосковска. Как пояснил исполнитель хита «Я русский», у него совсем нет времени насладиться местом, где он вырос из-за подготовки к концерту.

Не удалось певцу и нормально пообедать в любимом ресторане. Там его уже поджидало примерно 150 человек поклонников.

Артист старается быть как можно более незаметным в незнакомых местах. Чтобы не привлекать к себе внимания, он надевает очки и кепку, но даже с ними его легко узнают.

«Просто стоишь возле стенки, просто разговариваешь. Человек проходит: „Вы случайно не SHAMAN?“. Я говорю: „Нет“», — сказал Ярослав в разговоре с Пятым каналом.

Напомним, SHAMAN провел урок музыки в родной школе Новомосковска. На нем присутствовала учительница артиста.