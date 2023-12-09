Агутин вышел на связь после новостей о своей госпитализации

Певца Леонида Агутина экстренно госпитализировали из-за тромба в ноге. Артист вышел на связь после неприятных новостей и рассказал, как чувствует себя сейчас.

В своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) певец отметил, что вчера он приехал в больницу, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом — у Агутина заболела нога. Артист думал, что у него растяжение, но на УЗИ увидели блуждающий тромб. После его экстренно отправили на операцию.

«Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это ненадолго, а то я бездельничать не умею», — написал он.

Напомним, после осмотра выяснилось, что у Агутина тромбоз глубоких вен. При этом заболевании образовавшийся тромб перекрывает кровоток и затрудняет подъем венозной крови от ног к лёгким и сердцу.

Последний раз Агутин рассказывал о проблемах со здоровьем около полугода назад — тогда после перелета ему понадобилась капельница.