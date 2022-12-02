15:15, 02 декабря 2022
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Певец SHAMAN не узнает собственные песни
В прямом эфире «Дорожного радио» певец Shaman, в миру - Ярослав Дронов - не смог узнать собственную композицию.
В рамках шоу «Посиделки» приглашенные гости должны угадывать собственные песни, пущенные на обратной перемотке. Первый музыкальный патриот, похоже, с этой задачей справиться не смог.
По иронии судьбы, загаданная ведущими песня даже хранила в самой себе своего рода подсказку, так как называлась "Ты-Моя".
Певец возмутился тембром голоса и заявил, что представленный трек даже в записи звучит очень фальшиво.
- Я бы в нормальном состоянии не стал такое слушать, - признался Дронов.
Кроме того, Ярославу пришелся не по вкусу и текст : "Невнятный что ли он какой-то", - прокомментировал автор собственные строки.
Напомним, что у клипа Дронова на другую песню «Я Русский» больше 24 миллионов просмотров.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.youtube.com
Автор:Кирилл ЗенковТеги: