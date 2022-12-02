Певец SHAMAN не узнает собственные песни

В прямом эфире «Дорожного радио» певец Shaman, в миру - Ярослав Дронов - не смог узнать собственную композицию.

В рамках шоу «Посиделки» приглашенные гости должны угадывать собственные песни, пущенные на обратной перемотке. Первый музыкальный патриот, похоже, с этой задачей справиться не смог.

По иронии судьбы, загаданная ведущими песня даже хранила в самой себе своего рода подсказку, так как называлась "Ты-Моя".

Певец возмутился тембром голоса и заявил, что представленный трек даже в записи звучит очень фальшиво.

Я бы в нормальном состоянии не стал такое слушать, - признался Дронов.

Кроме того, Ярославу пришелся не по вкусу и текст : "Невнятный что ли он какой-то", - прокомментировал автор собственные строки.

Напомним, что у клипа Дронова на другую песню «Я Русский» больше 24 миллионов просмотров.