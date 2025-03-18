Певец SHAMAN признался, что они с Екатериной Мизулиной «на одной волне»

Объявивший о романе певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскрыл, чем его покорила Екатерина Мизулина. В эфире программы Пятого канала «Светская хроника» артист признался, что в отношениях для него важно наличие общих интересов и чувство комфорта рядом с возлюбленной.

По словам SHAMAN, если раньше он обращал внимание на внешность потенциальной избранницы, то сейчас он «этого наелся». Певец отметил, что теперь для него важно чувствовать себя «на одной волне с человеком».

«Ноги красивые, волосы и так далее. Я этого уже всего давным-давно наелся. Мне реально важно, чтобы к человеку тянуло, чтобы я чувствовал, что мы с ним на одной волне, что хорошо с человеком, просто хорошо», — заявил Ярослав Дронов.

Напомним, впервые о романе артиста и главы «Лиги безопасного интернета» заговорили в начале февраля 2025 года. Тогда они вместе приехали на концерт в одну из московских школ и якобы публично поцеловались. Затем SHAMAN и Екатерина Мизулина выпустила в День всех влюбленных совместный клип на песню «Я останусь с тобой». Долгое время знаменитости не раскрывали, что из связывает на самом деле, но 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

Ранее сообщалось о том, что SHAMAN объяснил, почему не стал скрывать роман с Екатериной Мизулиной, фразой: «От людей не спрячешься».