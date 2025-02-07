Певец SHAMAN признался, что ему не хватает брутальности. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

На днях в Москве состоялась премьера этно-оперы «Князь Владимир», в которой главную роль сыграл Ярослав Дронов, известный как SHAMAN.

По словам музыканта, ему для роли понадобилась накладная борода. Все дело в том, что свои волосы на лице у певца растут плохо.

«Мне не хватает этой брутальности. А чтобы перевоплотиться в князя, нужна борода. Моя растет плохо и выглядит это жутко потом, жалкое зрелище. Так что я всегда отказываюсь от идеи брить бороду», — заявил он.

Кроме того, Дронову надевают парик, чтобы он еще больше был похож на князя.

«Я раньше тоже носил длинные волосы, а потом дреды, теперь же стригусь коротко», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что 33-летний певец SHAMAN опроверг поцелуй с Екатериной Мизулиной.