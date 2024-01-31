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Опубликовано 31 января 2024, 18:33
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Певец Shaman посмеялся над вопросом журналиста о наличии в творчестве «запрещенки»

Певец Shaman признался, что не знает о проверках МВД из-за клипа «Я русский».
Певец Shaman посмеялся над вопросом журналиста о наличии в творчестве «запрещенки»

© Starface.ru

Певец Shaman прокомментировал информацию о проверках МВД из-за клипа «Я русский». Артист заявил, что ему неизвестно об этом.

Комментарий исполнителя приводит Life.ru.

«Я не в курсе, я только-только прилетел из Новосибирска. Сразу сюда и сразу же при вас улетаю в Пермь», - сказал Shaman.

Журналист издания поинтересовался, точно ли в его творчестве нет ничего незаконного.

«Вам виднее», - сказал исполнитель.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила о жалобе на Дронова в полицию, которую направил активист Ян Коробков. Заявитель, в частности, осуждал, что артист появляется в клипе с накрашенными глазами. В МВД опровергли проверку: спикер ведомства Ирина Волк сообщила, что у полиции нет претензий к артисту и его творчеству.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Певец Шаман
песня
полиция