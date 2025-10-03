Певец SHAMAN перенес два концерта в Ленобласти ради поездки в Северную Корею

Певец SHAMAN сообщил о переносе двух концертов в России. Причина такого шага – очередная поездка артиста в Северную Корею.

В своем Telegram-канале певец сообщил, что перенос касается концертов в Колпино и Тихвине. 7 октября артист планировал выступить в Тихвине, а 8-го – в Колпино.

Уже известны новые даты выступлений. Концерты перенесли на полтора месяца: в Колпино SHAMAN выйдет на сцену 25 ноября, а в Тихвине – 26.

Зрителям не придется менять уже купленные билеты на новые. Они будут действительны на названные даты в ноябре.

Ранее SHAMAN высказался о своих отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. По словам певца, они «как неразлучники». Певец делился, что Екатерина его наполняет и рядом становится лучше. Исполнитель признался: избранница - единственный человек, от которого он не устает. Обычно, говорил музыкант, близкие люди и команда «высасывали энергию», но с Екатериной наоборот – он наполняется.