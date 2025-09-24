Не надоедаем, не устаем друг от друга: SHAMAN назвал себя и Екатерину Мизулину неразлучниками

Певец SHAMAN рассказал, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной неразлучники. Артист назвал возлюбленную единственным человеком, от которого он не устает.

«Мы как неразлучники. Она наполняет меня. Когда я уставший прихожу домой, ничего не надо говорить, можно просто рядом побыть, ты чувствуешь себя наполненным, тебе физически лучше становится. С удовольствием вместе появляемся по возможности на всех мероприятиях и не надоедаем друг другу. Мы вместе месяцев 7, больше и не происходит уставания друг от друга», - сообщил певец. Его слова приводит Пятый канал.

Он отметил, что обычно предпочитал находиться один во время подготовки к концерту. SHAMAN также отметил, что команда, близкие люди и родственники «высасывают энергию», будь это общение по телефону или личная встреча. Артист отметил, что у Екатерины, наоборот, получается его наполнять. Как возлюбленная это делает, певец не знает, но отмечает ее искренность.

Ранее стало известно, что пара может сыграть свадьбу этой осенью. Продюсер Сергей Дворцов допускает проведение торжества в октябре.

По его словам, свадьба будет пышной, но закрытой. Пара не хочет видеть журналистов на церемонии, но, говорит продюсер, может передумать.