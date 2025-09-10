Певец SHAMAN отменил концерт в Сочи и попросил прощения

Певец SHAMAN отменил концерт в Сочи, который был запланирован на 17 сентября. Артист объяснил решение большой загруженностью.

«Я знаю, что вы очень ждете меня в Сочи 17 сентября. Но, к сожалению, вынужден сообщить, что концерт отменён из-за моей большой загруженности по подготовке к «Интервидению 2025», - написал SHAMAN в своем Telegram-канале.

Артист сообщил, что помимо высокой занятости, 17 сентября состоится генеральная репетиция финала международного музыкального конкурса.

«Прошу прощения за все возможные неудобства, но я уверен, что мы обязательно ещё не раз встретимся с вами в Сочи», - обратился певец к поклонникам и поблагодарил за терпение и поддержку. Для возврата билетов SHAMAN посоветовал обращаться по месту их приобретения.

Ранее артист поздравил возлюбленную – главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину - с днем рождения. Исполнитель рассказывал, что ее сложно чем-то удивить. В итоге певец подарил Мизулиной то, что, по его словам, никто никогда никому не преподносил. «Я дарю тебе партию, и наша с тобой партия будет называться «Мы», - произнес SHAMAN.