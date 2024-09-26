«Какие красивые дети у нас получатся!»: известная блогерша заявила о желании выйти замуж за SHAMAN

Пермская блогерша Ирина Боровик заявила, что хочет выйти замуж за певца SHAMAN. Об этом она сообщила, узнав, что артист разводится с женой. Ее слова приводит Ura.ru.

Ирина призналась, что давно положила взгляд на исполнителя хита «Я русский». Она считает, что из них получилась бы хорошая пара. По ее словам, она уже предпринимала попытки познакомиться с SHAMAN, но у нее не получалось.

«Хочу выйти на него замуж! Он такой красивый, лосины у него красивые, ботинки кожаные. Сам блондин! Представляете, какие красивые дети у нас получатся!» - заявила блогерша.

Ирина считает, что развестись с женой SHAMAN решил как раз после концерта в Перми, который прошел 23 сентября. Она уверена – певец почувствовал ее любовь.

В планах у Боровик сначала принять участие в съемках клипа артиста, чтобы познакомиться поближе. А дальше, как подчеркнула Ирина, она знает, как удержать мужчину.

Напомним, что о разводе SHAMAN сообщил 26 сентября. Он рассказал, что причиной стала большая занятость.

Ранее сваха Роза Сябитова рассказала, как SHAMAN пережить развод.