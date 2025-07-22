Певец SHAMAN объяснил, почему выбрал Екатерину Мизулину
© Kashaev Pavel/East News
Певец SHAMAN ответил на вопрос журналистки Ксении Собчак, почему выбрал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Он признался, что любит избранницу.
Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Свита короля». Общение Собчак и SHAMAN состоялось в рамках VK Fest.
Ведущая произнесла: «Не могу тебя не спросить, почему она? Давай без общих фраз, как у Корчевникова. Три главные вещи, за которые ты полюбил Мизулину. Потому что нам всем бывает ее довольно сложно полюбить, скажу тебе честно. Есть что-то, что мы в ней не разглядели?»
В ответ артист прилюдно признался Мизулиной в любви.
«Почему она? Потому что я ее люблю», - сказал исполнитель.
8 июля в День семьи, любви и верности Мизулина опубликовала фото с певцом. Они позировали в обнимку на белом фоне. Артист выбрал для фото классический костюм, а Екатерина – черное облегающее платье. На одном из кадров возлюбленные сложили пальцы таким образом, чтобы показать сердце.