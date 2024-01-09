Певец SHAMAN объяснил, почему отказался бы от интервью Собчак или Дудю*

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, обратил внимание на повышенный интерес к нему со стороны журналистки Ксении Собчак. Артист отметил, что она хотела бы с ним побеседовать, но никогда не обращалась с просьбой об интервью.

«В своих комментариях Ксения, нет-нет, да напишет про меня и что-то скажет. Мне так думается, что она была бы не против пообщаться», — приводит StarHit слова Дронова.

Как подчеркнул певец, YouTube-блогер Юрий Дудь*(Признан иноагентом на территории России) не проявлял интереса к диалогу.

При этом Ярослав заверил, что не согласился бы на интервью, так как не обладает свободным временем, а также считает, что его поклонникам не стоит тратить время на подобный контент.

«Я предполагаю, что вопросы, которые мне бы задавали, были бы неинтересны. Поэтому смысла идти на это интервью просто нет», —заключил SHAMAN.

Ранее певец Леонид Агутин посчитал нужным опровергнуть отказ выступать вместе с SHAMAN на концерте «Песня года». Он заявил, что съемки проходили в течение нескольких дней и в совместном выступлении с Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной и певицей Валерией он участия не принимал.

*(Признан иноагентом на территории России)