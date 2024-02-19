Опубликовано 19 февраля 2024, 17:50
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Певец SHAMAN исполнит партию в опере «Князь Владимир»
Расторгуев рассказал, что певец SHAMAN исполнит партию в опере «Князь Владимир».
© Starface.ru
Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) исполнит партию в опере «Князь Владимир». Об этом рассказал лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.
Расторгуев анонсировал работу над созданием оперы «Князь Владимир» на пресс-конференции. Одну из партий, как оказалось, исполнит 32-летний Ярослав Дронов.
«А его [князя Владимира] ближайшего сподвижника Федора исполнит ваш покорный слуга. Работа уже ведется», — цитирует лидера «Любэ» aif.ru.
Художественный руководитель группы Игорь Матвиенко добавил, что премьера оперы состоится уже в этом году.
Ранее певица Вика Цыганова обвинила Аллу Пугачеву в неудачной раскрутке певца SHAMAN. По ее словам, у Дронова интересный голос, но певцу не давали раскрыться.