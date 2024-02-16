Не мог раскрыться: Вика Цыганова обвинила Аллу Пугачеву в неудачной раскрутке певца SHAMAN

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) сейчас находится на пике популярности и собирает полные стадионы фанатов. Но артисту долго не удавалось достичь успеха, в частности во время работы с Аллой Пугачевой. Об этом рассказала певица Вика Цыганова.

Артистка знакома с Ярославом не первый год. Она с ним общалась задолго до его взлета. По ее словам, у SHAMAN интересный голос, но певцу не давали раскрыться.

«Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья примадонны. Ее дочь (Кристина Орбакайте — прим. „Страсти“) с ним пела и сама Пугачева. <…> Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», — рассказала Цыганова в интервью телеканалу «360».

Цыганова отметила, что после Ярославом занялась Пелагея, которая обратила на него внимание на шоу «Голос». При этом певица считает до сих пор сфальсифицированными результаты финального голосования. Исполнитель заслуживал первое место, считает она.

Как пояснила певица, позже артист встретил хорошего продюсера, который смог его поднять и раскрыть. Поскольку за последние 10 лет в шоу-бизнесе появилось множество новых имен, но лишь единицы смогли реализоваться.

Ранее Даня Милохин заявил, что для него «не зашкварненько» записать фит с певцом SHAMAN. По мнению тиктокера, у них бы мог получиться неплохой совместный трек.