Певец Сергей Жуков заставил бар «Руки вверх» в Иркутске сменить название

Сергей Жуков заставил бар «Руки вверх» в Иркутске сменить название и взыскал с заведения 1 млн рублей. Теперь оно называется РВБ.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Жуков приезжал в заведение в 2020 году и выступал там перед фанатами. Спустя два года артист возмутился, что иркутские рестораторы используют название его группы в нарушение авторских прав.

Представители исполнителя хита «18 мне уже» приехали на место и сфотографировали все вывески и надписи с названием «Руки вверх» в баре. Ущерб от использования каждой они оценили в 200 тысяч рублей.

Помимо этого, летом прошлого года певец обратился в Арбитражный суд Иркутской области на владельца бара с требованием о взыскании 1 млн рублей за использование его товарного знака. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Бар должен выплатить 1 млн рублей и 29 тыс. рублей судебных расходов, а также сменить название.

Напомним, певец Сергей Жуков появится наставником «Новой Фабрики звезд» на ТНТ. Подробности читайте в этой статье.