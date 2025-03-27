Певец Сергей Жуков рассказал, что сюрпризы помогают сохранить романтику в браке

Певец Сергей Жуков рассказал о романтике в браке с Региной Бурд. Звезда поделился, что они с женой всегда находят время друг для друга и делают сюрпризы. Они счастливы в браке уже 18 лет.

Исполнитель хита «Крошка моя» дал интервью Леди Mail. Он рассказал о своей семье и затронул тему личных отношений. Сергей раскрыл секрет крепкого брака с Региной.

«Самый главный секрет — это уважение, доверие и умение слышать друг друга. Мы всегда стараемся находить время друг для друга, даже если график бешеный. Маленькие знаки внимания, совместные путешествия, сюрпризы — все это помогает сохранить искру», – поделился артист.

Певец отметил, что они с супругой следуют важному правилу – радоваться друг другу и не воспринимать счастье, как что-то само собой разумеющееся.

Он признался, что любит проводить время с семьей, кататься на велосипедах и путешествовать. А еще они часто все вместе посещают светские мероприятия и премьеры фильмов. Наследники артиста тоже ищут себя в творчестве и делают успехи.

Ранее Сергей Жуков рассказал, как популярность «Руки Вверх!» повлияла на его детей.