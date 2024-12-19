Опубликовано 19 декабря 2024, 17:251 мин.
Певец Сергей Шнуров признался, что женщины никогда не делали ему комплименты
© Starface.ru
Певец Сергей Шнуров заявил, что никогда не слышал комплименты от женщин в свою сторону. Соответствующее видео приводит StarHit.
У певца поинтересовались, часто ли он слышит комплименты от любимых женщин и жен.
«Никогда не слышал. Если *** (бранное слово по отношению к мужчине – прим.) – это комплимент, то да», - произнес Шнуров и засмеялся.
Напомним, исполнитель был четыре раза женат. У него четверо детей – самый младший появился на свет в 2022 году. С последней супругой он развелся в октябре 2024-го.
Ранее артист ответил на вопрос, будет ли гастролировать. Шнуров признался, что ненавидит это. Кроме того, артист считает гастроли уделом молодых. Певец признался, что у него «старая печень» - по этой причине он «не потянет» гастроли.
Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Лилия Караева