Певец Сергей Шнуров признался, что женщины никогда не делали ему комплименты

Певец Сергей Шнуров заявил, что никогда не слышал комплименты от женщин в свою сторону. Соответствующее видео приводит StarHit.

У певца поинтересовались, часто ли он слышит комплименты от любимых женщин и жен.

«Никогда не слышал. Если *** (бранное слово по отношению к мужчине – прим.) – это комплимент, то да», - произнес Шнуров и засмеялся.

Напомним, исполнитель был четыре раза женат. У него четверо детей – самый младший появился на свет в 2022 году. С последней супругой он развелся в октябре 2024-го.

Ранее артист ответил на вопрос, будет ли гастролировать. Шнуров признался, что ненавидит это. Кроме того, артист считает гастроли уделом молодых. Певец признался, что у него «старая печень» - по этой причине он «не потянет» гастроли.