Певец Сергей Шнуров и Ольга Абрамова развелись

Певец Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова развелись. Заседание прошло в мировом суде, что означает – споров об имуществе и детях между ними нет.

Подробности сообщила адвокат лидера группы «Ленинград» Наталья Фенюк.

«Сегодня состоялось судебное заседание о разводе супругов. Брак будет расторгнут. Через месяц решение вступит в законную силу. Как вы видите, развод проходил в мировом суде, что говорит о том, что споров об имуществе и месте проживания несовершеннолетних детей у супругов нет», - сказала она. Слова звездного защитника приводит РЕН ТВ.

На развод со Шнуровым подала Абрамова. Об этом стало известно в конце сентября. Пара шесть лет состояла в браке.

В 2021 году у Шнурова родился третий ребенок. Певец рассказывал, что на свет появился сын. Летом 2022-го исполнитель стал отцом в четвертый раз.