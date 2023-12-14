Певец Сергей Пенкин отказался от места на Новодевичьем кладбище: где похоронят артиста

Заслуженный артист России Сергей Пенкин признался, что отказался от бесплатного места на Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронены многие отечественные звезды. Он сообщил, что уже всем своим родным сказал о желании отправиться в последний путь в Пензе.

Сейчас Пенкину только 62 года. На здоровье он не жалуется и продолжает работать, но при этом уже задумывается о том, что его жизнь не вечна. Например, он позаботился о том, где будут проходить его похороны, когда придет время. Несмотря на то, что ему полагается место на одном из самых известных кладбищ столицы, сам Сергей отметил – оно ему не нужно.

Оказалось, что артист уже давно решил, что будет покоиться на своей малой родине. Там похоронены и его родители.

«Там я буду один артист на кладбище, а здесь таких много. Не хочу быть со всеми. Хочу, чтобы меня там чтили», - рассказал Пенкин изданию «Утро.ru».

По признанию артиста, в Пензе его все любят, и у него там огромное количество почитателей. Так, даже одну из улиц города хотят назвать его честь.

Ранее певица Сара Окс рассказала, в чем еще хорош Сергей Пенкин, кроме пения.