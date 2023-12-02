Певец Сергей Лазарев удалил клип «Так красиво» после обвинений в ЛГБТ-пропаганде

Сергей Лазарев удалил клип «Так красиво» со своего сайта и YouTube-канала. В нем Роскомнадзор увидел признаки ЛГБТ-пропаганды. Сейчас ролик скрыт из общего доступа.

Ролик за время своего существования набрал около шести млн просмотров. Информацию о песне также удалили со всех площадок артиста.

Напомним, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал музыкальный телеканал Aiva на 500 тысяч рублей за трансляцию клипа.

В протоколе сообщается, что в съемках клипа приняли участие как минимум две девушки, «демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), […] принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».

При этом клип музыканта был снят в 2017 году, а закон об ЛГБТ-пропаганде начал действовать в 2022 году. Клип был опубликован с пометкой 18+. Сам Лазарев признавался, что в нем снимались настоящие пары.