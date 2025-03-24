Певец Сергей Лазарев рассказал о смерти брата и признался, что до сих пор плачет

Певец Сергей Лазарев почтил память брата, погибшего 10 лет назад. В личном блоге исполнитель хита «Это все она» рассказал, как узнал о смерти Павла, и признался, что «никогда так много не плакал».

В годовщину трагедии Сергей Лазарев поделился воспоминаниями о погибшем старшем брате и опубликовал архивные фото с ним. По словам артиста, в момент смерти Павла он был на гастролях и обо всем узнал в дороге. Певец признался, что уход родного человека стал для него тяжелым ударом, и он до сих пор не может сдержать слез, вспоминая о случившемся.

«Я так много никогда не плакал… <…> Сейчас перед выездом на вокзал на поезд на гастроли я заехал на кладбище к брату в годовщину его смерти. И я опять не смог сдержать слез! От понимания невозвратности жизни, от упущенных возможностей и пустых нервов и переживаний из-за того, кто и что скажет! Все это бренно!» — высказался Сергей Лазарев.

Финалист «Евровидения» не стал скрывать, что они с братом не были близки во взрослой жизни. Сергей Лазарев сокрушается, что они с Павлом так и не успели наладить отношения.

«Слишком, наверное, каждый пытался доказать независимость, но было ощущение, что, когда юношеский максимализм пройдет, мы вновь станем ближе, как в детстве! Увы! 10 лет назад у нас не стало такого шанса. Не успели… И я плачу до сих пор», — поделился артист.

Напомним, в 2015 году старший брат Сергея Лазарева попал в ДТП и получил сотрясение мозга, ушиб плеча и перелом носа, но, несмотря на серьезные травмы, отказался от госпитализации. Когда через четыре дня Павел почувствовал недомогание, он обратился к врачам, но было поздно. Мужчине диагностировали обширное внутреннее кровоизлияние и заражение крови, и 23 марта 2015 года он ушел из жизни.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Лазарев вспомнил о погибшем брате в день его рождения.