Певец Сергей Лазарев рассказал, как в 40 лет поддерживает физическую форму

Певец Сергей Лазарев уже много лет считается кумиром миллионов девушек. Поклонницам нравится не только творчество артиста, но и его внешний вид. Сейчас исполнителю хита «Вкус малины» уже 40 лет, но он по-прежнему может похвастаться отличной формой. Как он признался в новом интервью, никаких особых секретов у него нет, но он действительно следит за тем, как выглядит.

Лазарев рассказал, что занимается в спортивном зале два раза в неделю. Чаще у него не получается из-за слишком загруженного графика. Тем более, что на данный момент он задействован во многих телевизионных проектах, а также выпускает новый альбом.

Различные упражнения Сергей старается делать и дома вместе с сыном Никитой. Мальчик все повторяет за папой, именно поэтому певец старается подавать правильный пример – соблюдать здоровый образ жизни, делать зарядку.

Кроме того, чтобы сохранять форму, Лазареву приходится отказывать себе в некоторых продуктах. Правда, подробностей диеты он раскрывать не стал.

«Все свободное время провожу с детьми. Поэтому реже стал ходить в зал: чтобы поддерживать форму, ограничиваю себя в еде», - признался артист в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Ранее Сергея Лазарева заметили в компании неизвестной блондинки.