Нашел детям маму: одинокого Лазарева сняли с неизвестной блондинкой

Певец Сергей Лазарев провел время с неизвестной блондинкой и спровоцировал слухи о новом романе. Артист побывал на мероприятии с детьми и девушкой с эффектной внешностью. Они сидели все вместе и выглядели как семья. Об этом сообщает Telegram-канал Popcake.TV.

В Сети появились снимки, на которых Лазарев сидел с семилетним сыном Никитой и пятилетней дочкой Аней. Рядом с ними был телеведущий Андрей Малахов. На кадрах Сергей о чем-то увлеченно разговаривал с неизвестной девушкой. Незнакомка была в ярком образе – желтом пиджаке, короткой юбке и в блестящих золотистых сапогах.

Поклонники решили, что у артиста новый роман. Но он не комментирует слухи и не рассказывает о личной жизни. Недавно, правда, он похвастался тем, что провел вечер с замужней бывшей возлюбленной Лерой Кудрявцевой. В начале сентября они посидели в ресторане, и певец назвал встречу «свиданием».

«Написал бывшей и пригласил на свидание. И это на трезвую голову! Лера, ты возмутительно хорошо выглядишь! Лю! Спасибо за вечер», – поделился Лазарев с подписчиками.

Кудрявцева тоже не стала молчать и показала роскошный букет, который преподнес ей экс-избранник. Она поблагодарила Сергея за «волшебный вечер».

Ранее Сергей Лазарев признался, что его дети уже привыкли к звездному статусу. Исполнитель хита «Сдавайся» хочет, чтобы сын Никита и дочь Анна росли обычными детьми, насколько это возможно. Однако ребята уже выучили некоторые правила звездной жизни и начали получать выгоду от своего статуса.