Певец Сергей Лазарев показал моложавую мать в ее 67-летие

Певец Сергей Лазарев показал свою мать в ее день рождения. Женщине исполнилось 67 лет, хотя поклонники артиста отметили, что она не выглядит на свой возраст.

31 октября Валентина Викторовна отмечает свой праздник. Ее сын решил в этот день публично обратиться к ней со страницы блога. Лазарев опубликовал фото с мамой, на котором она была в ярком желтом платье.

«Мамуля, любимая! С днем рождения! Будь здорова, будь счастлива! Я тебя очень люблю. Спасибо тебе за все! Я всегда рядом», - написал на своей странице в соцсети Сергей.