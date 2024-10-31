Певец Сергей Лазарев показал моложавую мать в ее 67-летие
© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Певец Сергей Лазарев показал свою мать в ее день рождения. Женщине исполнилось 67 лет, хотя поклонники артиста отметили, что она не выглядит на свой возраст.
31 октября Валентина Викторовна отмечает свой праздник. Ее сын решил в этот день публично обратиться к ней со страницы блога. Лазарев опубликовал фото с мамой, на котором она была в ярком желтом платье.
«Мамуля, любимая! С днем рождения! Будь здорова, будь счастлива! Я тебя очень люблю. Спасибо тебе за все! Я всегда рядом», - написал на своей странице в соцсети Сергей.
В комментариях поклонники артиста присоединились к поздравлениям. Они пожелали Валентине Викторовне крепкого здоровья и счастья. Кроме того, пользователи сделали женщине немало комплиментов, подчеркнув, что она выглядит очень молодо.
Напомним, что Сергей Лазарев смог подарить матери несколько лет назад двух внуков. Несмотря на то, что личная жизнь у певца не складывалась, он хотел стать отцом, поэтому обратился к суррогатному материнству. Сейчас он воспитывает сына Никиту и дочь Анну.
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