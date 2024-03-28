Певец Сергей Лазарев объявил о временной паузе в карьере

Певец Сергей Лазарев объявил о временной приостановке концертной деятельности. По словам музыканта, ему необходимо время, чтобы «перезагрузиться».

«Я сейчас возьму небольшую паузу просто отдохнуть. Потому что я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Я должен прийти в себя», - сказал Сергей в беседе с NEWS.ru.

Исполнитель хита «В самое сердце» пояснил, что его начало эмоционально «колбасить» перед днем рождения. 1 апреля ему исполнится 41 год.

«Мне нужна тотальная пауза, нужно перезагрузится», — заявил Лазарев.

При этом артист пообещал, что пауза в карьере будет недолгой и уже в конце апреля концертная деятельность будет возобновлена.

Ранее Сергей Лазарев признался, что день общенационального траура в России совпал для него с личной трагедией. Он рассказал, что его отец и брат ушли из жизни с разницей в два года и один день.