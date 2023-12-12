Певец Савин назвал любимую пословицу Пугачевой, комментируя ее счета за границей

Певец Сергей Савин прокомментировал наличие у артистки Аллы Пугачевой банковских счетов и недвижимости за границей. В этой связи он вспомнил любимую пословицу Примадонны.

Комментарий Савина приводит сайт aif.ru.

«Алла Борисовна очень любила русскую пословицу «не держи все яйца в одной корзине», - сказал исполнитель.

По словам собеседника, данную пословицу артистка применяла в ситуациях, касающихся и денег, и работы. Савин удивился обсуждению недвижимости Пугачевой на Кипре: он отметил, что о квартирах и домах певицы за рубежом было «всем известно» до ее отъезда из России.

Он считает, что критикующие артистку люди и сами были бы не против «прикупить домик на берегу океана, как сделала Алла». Савин уверен, что многие мечтали бы «подстраховаться» и открыть счет в международном банке, «что Алла и сделала».

Савин известен по шоу «Фактор А», в жюри которого председательствовала Пугачева. Он рассказывал о якобы имеющих место отношениях с певицей, несмотря на разницу в возрасте. Он вспоминал, как артистка выделила пачку денег на покупку ему одежды в ЦУМе. Тогда его полностью одели – Савин признавался, что чувствовал себя «суперкоролем».