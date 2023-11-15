«Остался без работы»: Пугачева выделила пачку денег для покупки одежды известному певцу

Певец Сергей Савин рассказал, что певица Алла Пугачева выделила подчиненным пачку денег и дала указание одеть его в ЦУМе. Это произошло после телешоу «Фактор А», где Примадонна председательствовала в жюри.

Подробности сообщает сайт aif.ru.

Пугачева выделила Савина из всех участников. По окончании проекта он «остался без работы, без жилья».

38-летний артист утверждает: в общении с ним у Пугачевой «проскальзывало что-то» во взгляде и жестах, явно выходящее за рамки дружеского. Между ними была разница в возрасте 39 лет.

В трудную для Савина минуту Пугачева сказала: «Все, ты уже звезда. Веди себя, как звезда, живи, как звезда». Вот, бери моего стилиста и езжайте в ЦУМ, одевайтесь».

Для него стало удивлением, как артистка «выдавала деньги не купюрами, а пачками». В итоге Савина полностью одели: купили куртки, ботинки, джинсы. Он был удивлен, ведь еще месяц до этого жил в общежитии и работал продавцом-консультантом.

«На меня там надевали одежду, снимали, мерили, поили, кормили… Я был, как суперкороль, серьезно», - высказался он.

Ранее Савин заявил, что состоял в любовном треугольнике с Пугачевой и юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

*признан иноагентом на территории РФ