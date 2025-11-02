Певец с рожками, а Мизулина — с синими волосами: SHAMAN получил в подарок семейный портрет

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, получил от маленькой поклонницы в подарок портрет, на котором изображен он и глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина.

«Это вам, дядя SHAMAN. Это вы, а это – тетя Екатерина», - сказала девочка, вручая рисунок любимому артисту.

Ярослав при этом встал на одно колено, чтобы быть с юной поклонницей одного роста.

Он опубликовал видеоролик, на кадрах которого продемонстрировал рисунок. Екатерину Мизулину девочка изобразила с голубыми волосами, а у SHAMANа на голове оказались рога. При этом персонажи тянулись друг другу, чтобы поцеловаться.

Артист с радостью принял подарок и, показав на блондина с рожками, поинтересовался, он ли это? Поклонница ответила утвердительно.

«Это из песка? Вот так… Дядя SHAMAN», - произнес Ярослав, демонстрируя портрет.

Ранее журналистка Ксения Собчак рассказала, что жители Белгорода якобы недовольны ценами на концерт SHAMANа. Самые дешевые места в зале обойдутся желающим в 3 тысячи рублей, а самые дорогие стоят 9 тысяч рублей. В свою очередь композитор Юрий Лоза заявил, что такие цены вполне оправданы.