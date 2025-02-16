Певец Рома Жуков пообещал заплатить 100 тысяч рублей за поимку сбежавшего кота. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!».

Музыкант Рома Жуков рассказал журналистам, что из его дома в Подмосковье сбежал кот по кличке Марсель. Как рассказал артист, все случилось во время ремонта в ванной. Несмотря на то, что музыкант запретил рабочим открывать двери в доме, они открыли окно, через которое и убежал питомец.

«Он, видимо, спрыгнул с третьего этажа и все — пропал. Его, конечно, могли украсть, потому что видно, что дорогая кошка. От четырех тысяч евро и выше. И сидят молчат», — рассказал он.

По словам Жукова, потерявшийся Марсель в своей родословной имеет диких котов.

«Это камышовый кот, камышовая рысь. Папа у него камышовый кот, настоящий, дикий, который на болотах живет. За змеями охотится, за утками», — признался он.

Жуков объявил о вознаграждении для нашедших кота — он пообещал заплатить до 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что жена Ромы Жукова рассказала о ссорах с певцом.