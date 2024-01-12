Певец Рогожин высмеял убранство дома Киркорова и сравнил его с цыганским бароном, об этом сообщает mk.ru.

Филипп Кикроров не раз хвастался роскошным дизайном своего дома — на стенах красуются иконы и картины, а к Новому году певец украсил огромную елку и развесил по дому гирлянды. Однако не всем такое убранство оказалось по душе.

Так, певец Сергей Рогожин высмеял вкус поп-короля. Он объяснил, что видит «воплощение пошлости» в дизайне интерьера Киркорова.

«Новогодняя елка и полный дом икон в золотых окладах — это фарисейство. Я видел такое в доме цыганского барона в Ленинградской области, где был в гостях. В доме барона очень много золота, все сверкает, блестит и тоже очень много икон», — рассказал он.

Кроме этого, Рогожин сравнил убранство дома Киркорова с домами воров в законе.

«У них тоже все в золоте, и кресты на полгруди висят. При этом они реальные преступники и бандиты», — отметил он.

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