Певец Родион Газманов объяснил, почему до сих пор не женился

Известный певец Родион Газманов назвал причину, по которой по-прежнему остается неженатым человеком. Об этом пишет PROZVEZD.

«Потому что еще не нашел ту самую возлюбленную», - признался музыкант.

При этом Газманов допустил, что уже нашел нужного человека для брака, однако пока сам об этом не знает. Артист также в шутку отметил, что его интересуют девушки, с которыми можно будет играть в интеллектуальные игры на раздевание.

Помимо этого, певец вспомнил про необычное празднование Нового года с девушкой. По его словам, однажды он вместе со спутницей направился отмечать праздник на даче друзей. По пути пара заехала в магазин за продуктами и спиртным, а когда до дачи оставалось 15 километров, автомобиль застрял в сугробе.

«Нам ничего не оставалось делать, кроме того, как встречать Новый год прямо там, открыв бутылку шампанского на двоих. А через 15 минут после боя курантов нашу машину вытащили из сугроба, и мы добрались до наших друзей», - рассказал Газманов.

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