Певец Прохор Шаляпин всухую проиграл 20-летнему соцработнику в музыкальном шоу. Об этом сообщает издание The Voice.

Шаляпин принял участие в шоу «Перепой звезду». Его соперником стал 20-летний Владислав Синицын, работающий в центре социальной помощи. Молодой человек исполнил хит «Калинка». По единогласному мнению жюри, он справился с песней лучше, чем финалист «Фабрики звезд-6».

Шаляпин появился на сцене в царском наряде. Прохор надел яркий костюм, меховую шапку и красные сапоги. Несмотря на это, артисту не удалось покорить членов жюри. Соцработник обыграл Шаляпина со счетом 5:0, тем самым получив путевку в финал передачи.

Прохора удивил такой исход дуэли. Артист заявил, что он с 9 лет поет народные песни и продвигает этот жанр. Лариса Гузеева поспешила поддержать проигравшего Шаляпина.

«То, что ты делаешь, — это здорово. Все это знают», — высказалась артистка.

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