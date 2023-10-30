«Все, катастрофа»: артист Прохор Шаляпин раскрыл один из своих самых главных страхов
Певец Прохор Шаляпин объяснил, почему не водит машину.
© Lomohov Anatoly/East News
В связи с активной эстрадной деятельностью певец Прохор Шаляпин часто передвигается. Но он не садится за руль собственного автомобиля. Артист объяснил, почему боится водить машину.
В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ артист вспомнил, что раньше любил водить машину и даже мог превышать скорость. Он рассказал, как в молодости гонял по Садовому кольцу.
«Помню машина праворукая у меня была. Несемся по туннелю, рядом со мной сидит сокурсница, а на дороге стоит самосвал, а с другой стороны — стена. Проедем, не проедем? Я закрываю глаза и нажимаю на газ. Вот такая история была», — рассказал исполнитель.
Но сейчас Прохор совсем не садится за руль из-за недавно появившегося у него страха. Он боится, что может стать участником аварии после участившихся скандалов с публичными людьми.
«И думаешь, не дай Бог задеть какую-нибудь коляску с ребенком или какую-нибудь старушку. Все, катастрофа!» — высказался Шаляпин.
Ранее Шаляпин отмечал, что стал ездить по городу на метро. Он купил себе безлимитный проездной билет за 20 тысяч рублей, но сделал это не из-за экономии. Певец опасается поездок в такси с незнакомыми людьми. В детстве он попал аварию, и теперь у него выработалась фобия.
Напомним, ранее артист призвал забыть уехавшую из РФ Аллу Пугачеву и «ее клан».