Певец Прохор Шаляпин призвал россиян ориентироваться на него и Павла Дурова

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что боится однажды увидеть себя мужчиной-скуфом. Он признался, что уже стал обладателем выпирающего живота.

«Я артист, я должен выглядеть хорошо. Меня пугает мой животик, уже молочный такой. Я не хочу превращаться в скуфа. Кстати, если меня называют скуфом — это даже хорошая мотивация», — отметил Шаляпин в беседе с 360.ru.

При этом Прохор подчеркнул, что есть те, кому нравится быть скуфом, и в этом, по мнению артиста, нет ничего плохого. Артист отметил, что каждый волен проживать свою жизнь так, как ему комфортно, но рекомендовал лучше ориентироваться на него и основателя Telegram Павла Дурова.

«Мужчины разные бывают. И скуфы бывают бестолковые. А бывают стройные, подтянутые, спортивные и богатые, как Павел Дуров или я. Не нужно по внешности судить. Каждому свое», - заключил Шаляпин, добавив, что жизнь – это бесконечная борьба с самим собой.

Ранее 41-летний Прохор Шаляпин заявил, что боится принимать «Оземпик» ради избавления от лишних килограммов, так как это лекарство якобы старит лицо.