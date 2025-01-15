Поправившийся Прохор Шаляпин рассказал, будет ли он применять «Оземпик»

41-летний певец Прохор Шаляпин заявил, что боится принимать «Оземпик». Об этом сообщает Леди Mail.

В новом интервью певец пожаловался на лишний вес из-за сбившегося режима работы. По словам артиста, его организм «в шоке» от съемок, которые могут проходить как рано утром, так и поздно ночью. Помимо этого, Прохор не ограничивает себя в еде: он может одну сладость заедать другой.

Шаляпин с грустью заявил, что из-за лишнего веса стал старше выглядеть.

«Торт шоколадкой прямо посреди ночи могу заесть. Как поправился, сразу заметил, что вес прибавил мне возраста, к сожалению. Жир отложился на животе, боках — смотреть на это мне грустно», — высказался артист.

В отличие от многих коллег, Шаляпин не собирается принимать «Оземпик», с помощью которого можно избавиться от лишних кг. Певец побаивается использовать лекарство для диабетика.

«Колоть себе не решусь — я в этом плане трусливый. К тому же это лекарство очень старит лицо. Я замечаю, как те, кто его колют, ходят потом тощие, но с чахлыми физиономиями», — резюмировал он.

Ранее 41-летний певец Прохор Шаляпин заявил, что готов к четвертому браку и детям. Подробности читайте в этой новости.