Певец Прохор Шаляпин получил в наследство от бабушки своего друга квартиру. Об этом он рассказал в шоу «Пусти переночевать».

Ведущие Сергей Cергей Малофеев и Кирилл Фокин побывали в гостях у Прохора Шаляпина. Певец показал им свою квартиру площадью 400 кв. м в Сочи. Артист признался, что недвижимость досталась ему в наследство от бабушки друга.

Причем владеет Шаляпин только половиной квартиры, вторая часть принадлежит внуку покойной старушки.

«Половину она оставила своему внуку, а половину мне. В современном мире это нормально. Просто вы завидуете тем, кому что-то досталось», — объяснил Шаляпин.

Апартаменты певца можно назвать роскошными — квартира занимает два этажа, в ней есть кинотеатр, несколько спален и санузлов. Каждая комната имеет индивидуальный дизайн. Шаляпин рассказал, что сейчас это жилье сдается под аренду.

Ранее мы писали о том, что певец Прохор Шаляпин показал фото с моделью Ольгой Хайрулловой.