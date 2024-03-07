Певец Прохор Шаляпин и его экс-супруга Копенкина пришли вместе на премьеру шоу

Певец Прохор Шаляпин и его экс-супруга Лариса Копенкина пришли вместе на премьеру шоу. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера шоу «Сокровища императора». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Ольгу Бузову, Филиппа Киркорова, Тину Канделаки. Не стал исключением и Прохор Шаляпин. Примечательно, что на премьеру он пришел не один, а в компании Ларисы Копенкиной. Знаменитости сыграли свадьбу в 2013 году, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте. Однако спустя 2 года они расстались.

Экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения. Шаляпин отметил, что Копенкина — близкий для него человек.

«Я Ларису всегда любил. Наши с ней сердца закрыты. Большой романтической любви к кому-либо у меня на сегодняшний день нет», — высказался артист.

Также Прохор добавил, что любовь — «это не нервный срыв». По его мнению, жить нужно размеренно, по расчету.

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