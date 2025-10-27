Певец опасается, но хирург настаивает: Хайдаров пытается уговорить Киркорова на очередную пластическую операцию

Пластический хирург Тимур Хайдаров хочет сделать еще одну операцию Филиппу Киркорову. Специалист настаивает на проведении пластики, но певец опасается за свое здоровье, передает Telegram-канал Свита Короля.

Источник узнал о планах Хайдарова от приятеля Киркорова. Тот рассказал, что звездный хирург обещает сделать из артиста настоящего красавца. Кроме того, операция должна быть бесплатной. Однако, несмотря на это, Филипп не спешит ложиться под нож из-за разного рода проблем со здоровьем, которые проявились в последнее время.

«Хайдаров говорит, что Филипп немного «заплыл», потерял форму, а он сделает из него настоящего красавца. Филипп опасается, ведь у него столько проблем со здоровьем, плохо заживают даже царапины, но Тимур настаивает, обещает, что все пройдет хорошо. Да и операция бесплатна», — рассказал приятель певца.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров готовит для себя место в семейном склепе. По информации инсайдера, певец стал думать не только о роскошных нарядах.