Певец Олег Газманов призвал перестать «валять дурака» и оглядываться на Запад

Олег Газманов призвал перестать «валять дурака» и оглядываться на Запад. Слова артиста передает mk.ru.

Олег Газманов посетил Витебск, где состоялась церемония закрытия международного фестиваля искусств. Выйдя к прессе, певец заговорил о любви к России и напомнил про ее имеющиеся ресурсы. Это, по мнению Олега, не дает покоя врагам. Газманов призвал россиян сплотиться и перестать оглядываться на достижения Запада.

«Хватит уже дурака валять и оглядываться на Запад. У нас прекрасный народ и очень талантливые люди! Нам нужно развивать наше искусство и наши фестивали. Нам нужно быть сильными, самыми сильными», — высказался артист.

Олег считает, что Россия должна занять лидирующие позиции во всех областях, включая политику и экономику.

Также, по мнению артиста, политическая обстановка «сорвала» маски с недоброжелателей России.

«Мы должны побеждать на всех фронтах. А то мы все пытаемся со всеми дружить, дружить… Зачем дружить? Маски уже сорваны», — заявил певец.

Ранее Олег Газманов назвал конкурс «Евровидение» антикультурным мероприятием. Подробности читайте в этой новости.