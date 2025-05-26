Певец Олег Газманов назвал конкурс «Евровидение» антикультурным мероприятием

Народный артист РФ Олег Газманов высказал негативное мнение о международном песенном конкурсе «Евровидение», в котором запретили участвовать российским исполнителям. Он также признался, что рад возрождению «Интервидения».

«Я считаю, что "Евровидение" себя просто исчерпало. Это антикультурное мероприятие, и очень вовремя наше правительство и все, кто хотел это сделать, возвращает наш конкурс», - сказал Газманов в беседе с ТАСС.

Исполнитель хита «Морячка» выразил уверенность, что «Интервидение» сможет объединить участников из разных стран, и Россия достойно справится с организацией мероприятия.

«Я уверен, что мы здорово проведем этот конкурс, судя по тому, как мы сделали Чемпионат мира и Олимпиаду», - сказал он.

Напомним, конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве на концертной площадке Live Arena. Представлять Россию будет певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.

Ранее Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, призналась, что ее звали выступить на «Интервидении», но она отказалась из-за нехватки свободного времени и отсутствия подходящей песни.