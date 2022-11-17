Певец Niletto призвал брать на свои концерты много бюстгальтеров вместо цветов

Певец Niletto после концерта в Сургуте попросил поклонниц приносить на концерты «побольше» бюстгальтеров вместо цветов и звездочек, которые кидают на сцену под песню «Летуаль». Он призвал не забывать, что вы «идете на выступление взрослого человека».

Артист рассказал, что в Сургуте на сцене было 4 бюстгальтера, и предложил «в каждом городе ставить личный рекорд».

«…Я взрослый мужчина, мне 31, вы — взрослые, и какие на фиг звездочки…, бюстгальтеры на сцену нужно кидать», - негодовал Данил Прытков (настоящее имя певца Niletto).

Призыв артиста восприняли по-разному. Некоторые писали, что «жалко» оставлять белье, так как оно сейчас дорогое. Другие не захотели, чтобы через них во время концерта «летели бюстгальтеры». Кто-то призывал девушек «искупать» артиста в белье, а потом в аплодисментах.

Ранее артист рассказывал о бедном детстве: он рос в семье простых строителей и не мог красиво одеваться. Прытков навсегда запомнил школьный эпизод, когда учитель поставила мальчика на середину класса и заявила, что так одеваться нельзя.