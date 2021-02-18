Рэпер Niletto рассказал о бедном детстве и подростковых комплексах

У рэпера Niletto сейчас есть все, о чем можно мечтать – статус, миллионы в кармане. Однако так было не всегда – детство музыканта было очень бедным. Он не позволить себе нормально одеваться, что напрямую сказалось и на его отношениях с девушками, и стало причиной ряда комплексов.

Внешность рэпера всегда его устраивала, а вот с внешним видом не складывалось.

«Единственное, что меня смущало — материальный статус нашей семьи. У нас реально с деньгами было всегда проблемно. Поэтому у меня не было красивых вещей. Если нужно было купить туфли или брюки в школу, то мы ехали на рынок. Я стоял в этой палатке примерял, а мама покупала, причем ты даже не понимаешь, нравится ли тебе вещь или нет», – признается он в интервью для YouTube-проекта «вМесте».

К комплексам привели и непедагогичные действия со стороны классного руководителя, которая только подливала масло в огонь, заставляя рэпера смущаться своего внешнего вида.

«Классный руководитель вывела меня на середину класса, чуть ли не к доске, поставила и сказала: «Смотрите! Вот так одеваться нельзя!». Этот момент помнит моя мама. Она очень сильно ругалась с классным руководителем, потому что непедагогично — выводить ребенка из толпы и при всех говорить: «Вот он лох»».

Данил Прытков рассказал, что такая чувствительность с детства сохранилвчг и во взрослой жизни. Не так давно он расстался со своей возлюбленной, и фактически впал в депрессию – не мог ничего делать и очень болезненно переживал разрыв с любимой. Сейчас, однако, ему удалось справиться с этим, и сердце рэпера на данный момент свободно.

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