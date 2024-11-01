Певец Николай Басков на вопрос об алиментах заявил, что его Бог миловал

Певец Николай Басков поделился мнением о ситуациях, когда отцы пытаются снизить размер алиментов на детей. Артист заявил, что его «Бог миловал».

Басков посетил десятую юбилейную презентацию «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. На вопрос об алиментах сказал: «Ой, слава Богу меня Бог миловал. Влезать в чужую семью вообще не советую никому, с вами потом окажется такая же ситуация. Никого не обсуждайте, не осуждайте, пускай люди сами решают свои вопросы».

Он отметил, что жизнь «непредсказуемая и сложная». Басков заявил, что шоу-бизнес – это ширма, где все ярко и красочно, а за ней обычные люди с долгами и ипотеками.

На вопрос, закрыл ли он ипотеку, сказал: «Нет еще не закрыл. Она очень большая. Я жду, когда будет прощеное воскресенье. Может, мне простят ипотеку».

Также певец рассказал о своих мечтах. «Я мечтаю быть здоровым», - отметил он и добавил, что «мечты должны быть не дальше одного месяца.

Ранее певец Митя Фомин опроверг конфликт с Басковым. Он объяснил, почему исполнитель высмеял его в Кремлевском дворце.