«Надеюсь, в таком наряде я смогу Коле угодить»: Фомин объяснил, почему Басков высмеял его в Кремлевском дворце

Певец Митя Фомин опроверг слухи о том, будто между ним и артистом Николаем Басковым обострился давний конфликт. Он также объяснил, почему все-таки исполнитель хита «Шарманка» высмеял его в Кремлевском дворце.

«Никакого конфликта между нами не было и нет… Я его очень люблю, и вся страна его любит», - признался Фомин. Его слова приводит mk.ru.

Певец назвал Баскова «абсолютно милейшим человеком». Он считает: без этого артиста «Россия не Россия».

Фомин не обижается на критику коллеги и прислуживается к советам. В этот раз он появился в новом костюме – как и советовал Басков, обтягивающем фигуру.

«Тогда я был в Кремле в одном из своих любимых отечественных брендов. Коле не понравилось, поэтому он сказал то, что сказал…Сегодня я в другом костюме. Надеюсь, в таком наряде я смогу Коле угодить», - произнес он.

Ранее Басков осмотрел наряд Фомина и заявил, что певцу следует носить обтягивающее с его формами в 50 лет. Он обратился к Мите с вопросом «зачем ты такое носишь?»