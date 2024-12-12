Певец Natan снял клип на песню «Не святой» после поцелуев с Лерчек в джунглях

Певец Natan снял клип со словами «Я не святой» после скандалов и обвинений в изменах. По мнению пользователей Сети, мужчина попытался оправдаться за свои жаркие приключения в джунглях с Лерчек и Бьянкой. Фрагмент видео появился в соцсетях.

Во время участия в проекте «Звезды в джунглях» у исполнителя случилась интрижка с блогершей Лерчек и рэп-исполнительницей Бьянкой. Пикантности ситуации добавляло то, что мужчина женат. Но он заявлял, что в то время не жил с супругой.

Когда программу увидели зрители, то стали критиковать артиста за его поведение. Но он не растерялся и выпустил клип на эту тему. На кадрах видно, как Natan сидит в костюме, а люди приклеивают к его пиджаку бумажки с ярлыками «изменщик», «эгоист», «лицемер» и другие стикеры. В какой-то момент мужчина встает и снимает с себя пиджак, а в это время поет.

«Те, кто в белом своем пальто, пусть осудят, но судьи кто?» — говорится в тексте.

Трек артиста под названием «Не святой» собрал много комментариев в соцсетях. Некоторые поинтересовались, писал ли певец песню вместе с Лерчек. Другие признались, что не видят в этом раскаяния, а лишь желание получить славу.

Ранее мы писали о том, что Natan смог сделать так, чтобы его простила жена. Журналиста Алена Жигалова рассказала, что мужчина помирился с супругой, и сейчас они вместе.